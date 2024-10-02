ミュージカル「レ・ミゼラブル」の出演者が登場エスコンフィールド北海道に力強く、荘厳な歌声が響いた。9月29日、日本ハムのレギュラーシーズンホーム最終戦。試合後のセレモニーに、ミュージカル「レ・ミゼラブル」の出演者が登場し、強い意志を持って諦めずに戦い続ける姿を描いた劇中歌「民衆の歌」を披露した。「民衆の歌』」歌唱中、大型ビジョンには歌詞と共にファイターズの今シーズンを振り返るVTRが流れた。最後は「共