ヴィッセル神戸は10月２日、アジア・チャンピオンズリーグエリート・リーグステージの第２節で、山東泰山（中国）と神戸市御崎公園球技場で対戦し、２−１で勝利。この試合の終盤には、ピッチ上で両クラブのスタッフまでもが入り乱れる混乱があった。始まりは90＋４分、神戸のジェアン・パトリッキが敵陣の左コーナーフラッグ付近でボールキープをした際、ガオ・ジュンイーに背後から危険なスライディングタックルで倒される。