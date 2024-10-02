初戦は韓国の光州に３−７。敵地でまさかの大敗を喫し、アジア・チャンピオンズエリートのリーグステージで横浜は黒星発進となった。迎えた第２節はホームで韓国の蔚山と対戦。開始４分に渡辺皓太のゴールで先制すると、44分にカウンターから西村拓真が追加点を挙げる。後半は守勢に回る時間が長くなったが、83分にアンデルソン・ロペスのドリブルシュートが決まり、90＋２分に水沼宏太がダメを押す。４−０の完勝を収めた。