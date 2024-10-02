俳優の池松壮亮（３４）が２日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで、仲野太賀（３１）主演の２０２６年同局大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演者発表会見に出席した。池松は、主人公・豊臣秀長（仲野）の兄で、後に天下人となる兄の秀吉役を務めることが発表された。１０代の頃から親交が深い仲野とのタッグが大舞台で実現し「（仲野を）支えて盛り上げていきたい」と気合十分。仲野も「池松さんを心の兄だと思っています。一緒にやれ