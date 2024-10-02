「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸２−１山東」（２日、ノエビアスタジアム神戸）ＦＷ宮代とＤＦ酒井の２得点で山東（中国）を下し、ＡＣＬＥ初勝利を挙げた。しかし試合終了間際の追加タイムに、ファウルを機に両軍がもみあいになり、試合再開後も山東側が抗議する中、試合終了という後味の悪い展開となった。山東のファウルから両軍入り乱れる一触即発の気配になった。ドリブルで上がる神戸ＦＷパトリッキが山東の選手に倒され