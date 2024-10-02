４連敗で?終戦?。広島は２日のヤクルト戦（神宮）に３―５で敗れ２年ぶりのＢクラス・４位が確定。ＣＳ進出を逃した。燕のレジェンド・青木の引退試合を飾るべく、初回から猛攻をしかけてきた敵打線に、先発・床田寛樹（２９）も成す術なく、序盤から崩れた。２回までに６安打５失点と大量リードを許し「結果が全てです」（床田）今季最短ＫＯに肩を落とした。７回以降には、坂倉がチームとしても９月１６日（対ＤｅＮＡ戦）