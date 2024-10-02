帰宅した夫に「お疲れ」と言うのがシャク。家でワンオペ育児をする方が大変じゃない!?夕飯とお風呂は夫が担当。仕事を終えて大黒柱妻が帰宅すると？／大黒柱妻の日常 共働きワンオペ妻が、夫と役割交替してみたら？（1）フリーランスのデザイナーとして働く丸山ふさ子・40歳。2人の子どもを出産後はワンオペで家事・育児を一手に引き受けていました。保育園のお迎えに夕食の支度、その後は子どもをお風呂に入れて…すべてを終える