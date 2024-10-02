無形文化遺産の大型野外公演が再開中国重慶市9月27日、大型野外劇「追夢・銅梁竜」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）【新華社重慶10月2日】「中国竜灯芸術の里」と呼ばれる重慶市銅梁区でこのほど、猛暑により一時休演していた大型野外劇「追夢・銅梁竜」が再開された。「追夢・銅梁竜」は国家級無形文化遺産の竜灯と竜舞に現代的な物語を組み合わせたパフォーマンス。水雲竜、蓮の花竜、鉄花火竜など多様な形式の竜舞を