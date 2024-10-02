ってドキドキするだけでも浮気？可愛い息子と優しい夫。物憂げな表情を浮かべる妻の「幸せ」／夫に「したくない」が言えない（1）かわいい息子に優しい夫。幸せな家庭のために妻がひた隠しにしてきたのは、「したくない」という、誰にも言えない秘密でした。長男・颯太を出産して半年、志穂は夫・健也から1年半ぶりに夜の誘いを受けます。その日は颯太の夜泣き対応で終わったものの、その後も何かと理由をつけて夫の誘いを避け続け