「ヤクルト５−３広島」（２日、神宮球場）ヤクルトの青木宣親外野手（４２）が引退試合を行い、２１年間のプロ野球人生に終止符を打った。１番・中堅で出場し、マルチ安打の活躍で有終の美を飾った。試合後の引退セレモニーではビデオメッセージで豪華メンバーが続々と登場。早大時代の同期、鳥谷敬氏、元同僚のマクガフ、バレンティン、ＷＢＣ日本代表のチームメート、ダルビッシュに続き、イチロー氏が登場すると歓声が起