【ACLEリーグステージ第2節】(ノエスタ)神戸 2-1(前半1-1)山東泰山<得点者>[神]宮代大聖(14分)、酒井高徳(51分)[山]クリサン(28分)<警告>[神]マテウス・トゥーレル(90分+11)[山]クリサン(13分)、バレリ・カザイシュビリ(41分)、リャオ・リーション(64分)、ジャン・チー(84分)、ガオ・ジュンイー(90分+9)主審:アブドゥルラフマン・アルジャッシム副審:タレブ・アルマッリ、サウードアハメド・アルマカーレハ├両軍選手