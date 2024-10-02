[10.2 ACLE第2節 神戸2-1山東泰山 御崎球]AFCチャンピオンズリーグエリートのグループリーグ第2節で、ヴィッセル神戸がホームで山東泰山(中国)を2-1で下して、今大会初勝利を挙げた。神戸の第3節は23日で、敵地で蔚山HD(韓国)と対戦する。今季より大幅に大会方式を変更したACLで、最上位のACLエリートを戦う神戸は、グループリーグ初戦となった先月17日のアウェー・ブリーラム戦をスコアレスドロー。ホームでの第2戦は勝ち点3