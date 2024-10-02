【J1第29節】(ヨドコウ)C大阪 1-0(前半0-0)G大阪<得点者>[C]西尾隆矢(48分)<警告>[G]倉田秋(90分)主審:池内明彦├C大阪が“大阪ダービー”を制す! DF西尾隆矢の右足弾でG大阪に完封勝利└台風10号の影響…あすC大阪vsG大阪“大阪ダービー”の中止が決定