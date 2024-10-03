【J3第25節】(ピカスタ)讃岐 4-1(前半2-0)福島<得点者>[讃]吉田陣平(1分)、赤星魁麻2(16分、59分)、吉田源太郎(90分+4)[福]塩浜遼(46分)<警告>[讃]吉田陣平(29分)、赤星魁麻(52分)[福]吉永大志(23分)観衆:1,008人主審:矢野浩平└J3第25節・讃岐vs福島が雷雨の影響で試合中止