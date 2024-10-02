2日、大井競馬場で行われた“ダート3冠”の最終決戦、第26回ジャパンダートクラシック（JpnI、ダ2000m）は、フォーエバーヤング（牡3、栗東・矢作芳人厩舎）が優勝。勝ち時計は2分4秒1（良）。1馬身1/4差の2着にはミッキーファイト（牡3、美浦・田中博康厩舎）、2着に5馬身差の3着にはサンライズジパング（牡3、栗東・音無秀孝厩舎）。 ■内枠から押し切る完勝劇 スタート後はカシマエスパ&