◇セ・リーグ巨人4―2DeNA（2024年10月2日東京D）巨人の4年目右腕・山崎伊織投手（25）が2日のDeNA戦（東京D）で7回途中5安打2失点と好投して今季10勝目（6敗）を挙げ、自身初の10勝をマークした昨季に続いてシーズン最終戦で2年連続2桁勝利を達成した。2桁勝利は15勝（3敗）の菅野、12勝（8敗）の戸郷に続いて今季チーム3人目。同一シーズンに3人の2桁勝利投手が出るのは2017年の菅野（17勝）、マイコラス（14勝）、田