最新楽曲「あの人」がテーマソングを務める『さよならプロポーズ via ギリシャ』が放送スタートし、話題となっている家入レオが、同楽曲のほか、ABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ「ミス・ターゲット」主題歌の「ワルツ」や、尾崎雄貴(Galileo Galilei、BBHF)・片岡哲朗・下村亮介・須藤優(XIIX)・田邊駿一(BLUE ENCOUNT)・谷口鮪(KANA-BOON)・Charaなど多彩なアーティストが作家陣として参加した楽曲が収録される自身8枚目となる