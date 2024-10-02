お仕事スタイルにも華やかさが欲しい百花系OLにお届けする秋のファッション速報♪ オフィスで好印象をキープしながら着映えるコツをチェックして♡ツイードジャケットはカラーものが旬♡白ベースのチェック柄で顔まわりを明るく照らして出典: 美人百花.com配色はシックながら、白地の面積が多いので軽やかにはおれるツイードジャケット。ブラウスのボウタイをのぞかせ、正統派フェミニンに。ジャケット￥15,400／No