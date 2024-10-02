性的人身売買と恐喝、性的暴行と暴力の容疑で逮捕、起訴されたミュージシャンでラッパーのショーン・コムズ。新たに、未成年を含む120名から民事訴訟を起こされた。【写真】「ショーン・コムズ」フォトギャラリーPage Sixによると、現地時間10 月1日、テキサス在住の弁護士トニー・バズビーが記者会見を開き、被害者120人の代理人としてコムズを相手取り、民事訴訟を起こすことを明らかにした。弁護士によると、1991年に起き