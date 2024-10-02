天皇、皇后両陛下は2日、東京都千代田区のホテルニューオータニで開かれた「国際青年交流会議」を視察した。「国際青年交流会議」の会場に到着した天皇、皇后両陛下=2024年10月2日午後1時41分、東京都千代田区、代表撮影会議に参加したのは、約10日間のプログラムで互いの国を訪れ、気候変動などの社会的な課題について学んだり意見交換をしたりする「国際社会青年育成事業」に参加した日本人やドミニカ共和国などの若い世代の