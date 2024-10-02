結成30周年を迎えたSOPHIAが本日10月2日、29回目のデビュー記念日にオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行なった。2025年のデビュー30周年に向けてのキックオフとなった同生配信では数々のアナウンスが行われた。◆SOPHIA 画像生配信では、アコースティックセットでの生演奏をはじめ、今月末から開催される3本の30周年記念公演への意気込み、2025年のデビュー30周年への想いほか、10月23日に発売されるミニアルバムの詳細と