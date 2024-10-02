和光とセイコータイムクリエーションは、銀座四丁目のセイコーハウス（旧・和光本館）1階入口に設置している大型からくり時計「からくり時計 セイコー 輪舞（ロンド）」と同仕様のモデルを「デコール セイコー からくり時計 輪舞（ロンド）」と銘打ち2024年10月2日より受注を開始することを発表。 この輪舞（ロンド）はセイコータイムクリエーションが、家庭用から屋外に設置する大型モデルに至るまで、多くのからくり時計を手掛