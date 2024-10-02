【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・吉村貢司郎―広島・大瀬良大地（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・ケイ―阪神・大竹耕太郎（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆ロッテ・カイケル―日本ハム・達孝太（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・有原航平―楽天・古謝樹（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）