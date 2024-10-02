[ワシントン ２日 ロイター] - 米ＡＤＰリサーチ・インスティテュートが２日発表した９月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は１４万３０００人増と予想を上回る増加となった。ロイターがまとめたエコノミスト予想は１２万人増だった。８月は９万９０００人増から１０万３０００人増に上方修正された。