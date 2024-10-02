ゲームや映画の世界へより没入したい。であれば、ヘッドトラッキング対応イヤホンの利用はいかがでしょうか。頭の向きに合わせて音の聞こえ方が変わるため、実際にその場にいるような感覚となり、桁違いの臨場感です。エム・ティ・アイがMakuakeで展開中の完全ワイヤレスイヤホン「(nb)Audio SkeLeTon II（スケルトン・ツー）」（5980円〜10月1日現在）は、ヘッドトラッキング対応に加え1万円を切る価格が魅力。6軸モーションセ