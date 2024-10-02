サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は２日、横浜市の日産スタジアムなどで東地区１次リーグの第２戦が行われ、Ｊ１横浜Ｍが蔚山（韓国）に４―０で大勝し、１勝１敗とした。前半に渡辺皓と西村が得点し、試合終盤に２点を加えた。初戦で引き分けたＪ１王者の神戸は山東（中国）に２―１で競り勝った。後半に酒井のゴールで勝ち越した。