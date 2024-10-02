野党支持層の立民・野田代表への期待度共同通信社の全国電話世論調査で、立憲民主党代表に就いた野田佳彦元首相に「期待する」との回答が、立民以外の野党支持層では低調に終わった。日本維新の会45.7％、共産党39.9％、国民民主党42.8％、れいわ新選組28.5％でいずれも全体結果（50.4％）を下回った。立民支持層の83.0％とは対照的で、野党間の温度差がにじみ出た形だ。「支持する政党はない」とした無党派層では50.0％。与党