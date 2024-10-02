九条ねぎと味わう「極み鴨しゃぶ」をPRする左から：松本若菜さん、3時のヒロイン（左から：ゆめっちさん、福田麻貴さん、かなでさん）コロワイドグループのレインズインターナショナルが展開するしゃぶしゃぶ温野菜（以下、温野菜）は、九条ねぎと味わう「極み鴨しゃぶ」を、10月2日から期間限定で販売する。発売を記念して、CMキャラクターの俳優・松本若菜さんとお笑いトリオ・3時のヒロインをゲストに迎えた「しゃぶしゃぶ温野