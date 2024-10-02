10月1日未明、岐阜県美濃加茂市の「古井（こび）神社」が燃える火事がありましたが、出火原因は電気のショートの可能性があるということです。電気火災は身の回りでも起きる危険があります。 ■電気火災起こさないための4つの注意点 名古屋市消防局によりますと、2023年の1年間に市内で配線に関連する火災は25件ありました。壁の中の配線などに関連するものが9件、テーブルタップなどが16件でした。