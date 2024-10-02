10月6日（日）にフランスのパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1）に出走予定のJRA所属馬の調教状況および関係者コメントが発表された。●凱旋門賞（G1・芝2400m）・シンエンペラー（牡3・栗東・矢作芳人）現地10月2日（水）ラモルレイ調教場（ダート周回コース）約4ハロン軽めの追い切り（ラファミリアを追走）岡勇策調教助手騎乗【動画】シンエンペラー凱旋門賞へ向けて順調に調整中「きょうは息を整える程度」岡勇策