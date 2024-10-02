イスラエルと親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘が激化するレバノンからの邦人退避に備え、航空自衛隊の輸送機が3日にも、近隣のヨルダンとギリシャに向けて空自基地を出発する見通しとなったことが2日、関係者への取材で分かった。