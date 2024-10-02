立憲民主党は２日、衆院選に向けた総合選挙対策本部を立ち上げ、小沢一郎衆院議員を本部長代行に当たるナンバー２にすえたことを発表した。小沢氏は旧民主党時代に当時の総理大臣だった野田佳彦代表と消費税のぜひをめぐり対立したことで知られる。しかし、今度の代表選では恩讐を乗り越え、野田氏の支援にまわった。すでに石破茂首相が９日に衆議院を解散し総選挙（１５日公示、２７日投開票）を表明したことで、野党間の候