巨人の山崎伊織が２日、今季最終戦・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で７回途中２失点の好投。４―２で勝利し１０勝目と２年連続２桁勝利を手にした。チームの今季最終戦を任された右腕は序盤から気合十分。相手に的を絞らせず、３回まで無失点投球を見せた。一方、４年ぶりＶを果たした打線はベテランの坂本、丸が登録抹消。また体調に不安のある吉川に第１打席で代打を送るなど、若手中心で臨んだ巨人打線が３回に相手先発・石田