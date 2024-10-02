○ 巨人 4 − 2 DeNA ●＜25回戦・東京ドーム＞4年ぶりのV奪回を果たした巨人は、レギュラーシーズン最終戦に勝利。今季の通算成績は77勝59敗7分けとなった。2年連続の2ケタ勝利がかかる先発・山崎伊は、5回まで2安打無失点の快投。6回は4番・オースティンに中越えソロを浴び、7回は一死二、三塁のピンチを招き降板したものの、2番手の高梨が犠飛による1失点でとどめ、山崎伊の登板結果は7回途中5安打2失点となった。8回はケ