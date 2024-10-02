「PAUL & JOE ACCESSOIRES」とサンエックスの人気キャラクターのリラックマのコラボレーションアイテムが登場！スペシャルデザインのハンカチをはじめ、ポーチやぬいぐるみなど可愛らしいお花舞うアイテムが目白押し。☆可愛らしさと上品さが魅力のコラボコレクション（写真7点）＞＞＞今回のコラボレーションでは、「PAUL & JOE（ポール & ジョー）」のシンボルモチーフとして愛される「クリザンテーム（西洋菊の一