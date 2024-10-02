◇アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）1次リーグ東地区第2戦横浜4―0蔚山（2024年10月2日日産スタジアム）東地区の1次リーグ第2戦が行われ、横浜F・マリノスはホームで蔚山（韓国）に4―0で快勝し、1勝1敗とした。前半4分にMF渡辺皓太（25）が先制弾を決め、同44分にFW西村拓真（27）、後半38分にFWアンデルソン・ロペス（31）、試合終了間際にMF水沼宏太（34）が追加点を奪う計4得点の猛攻。初戦で7失点と崩