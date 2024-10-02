韓国発のグローバルビューティーブランド｢LANEIGE (ラネージュ)｣は、ホリデーコレクション2024 ｢OPEN YOUR HOLIDAY｣ 第2弾の3種を、全国のバラエティ&ドラッグストア、公式オンラインショップにて数量限定で2024年11月4日(月･祝)から順次、発売いたします。遊び心がこめられたカラフルでエネルギッシュなカラーが特徴です。 ホリデーコレクション2024 思わず心が躍る、カラフル