伊藤英明は「ドンケツ」に主演することがこの日のイベントで情報解禁された。現在は役作りのため体を鍛えている最中という100年以上“猛暑日知らずの街”今年も「エアコンは使っていない」移住の相談は約2倍さらに、夏でもサウナが味わえる“涼しい街”も