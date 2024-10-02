長野県警駒ケ根署は2日、医療施設から金約120グラム（約156万円相当）を盗んだとして、同県駒ケ根市下市場の医師の女（46）を窃盗の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。署によると、女は6月11日ごろから8月7日ごろまでの間に複数回にわたり、勤務先である駒ケ根市内の個人経営の医療施設から、治療行為に使うための金計約120グラムを盗んだ疑いがある。医療施設から被害の届け出があり、署が調べていた。