DMM TVオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』(2025年2月独占配信開始)で主演を務めるのんと共演の藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が2日、都内で行われたDMM TVの新作発表会「DMM TV まつり ORIGINAL Content Lineup」に出席した。のんと藤ヶ谷太輔若林稔弥氏による同名の4コママンガを実写化。ブラック企業から超ホワイト待遇な殺し屋に転職する奇想天外な主人公・西野カナコを、アクション作品初挑戦となるのんが演じ、不愛想で基本