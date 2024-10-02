サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は2日、神戸市などで東地区の1次リーグ第2戦が行われ、神戸は山東（中国）を2―1で下し、横浜Mは蔚山（韓国）に4―0で快勝し、ともに初勝利を挙げた。