株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、2024年10月1日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて「秋の味覚祭」と題し、“食欲の秋”にぴったりな秋の旬食材を使ったスイーツやアイス、お弁当、冷凍食品など全23種類を順次発売する。これに伴い、10月2日（水）、報道関係者向けに試食会が実施された。■スイーツでは、さつまいもや栗を使った商品スイーツでは、秋の味覚として人気のあるさつまいもや栗を使った商品を複数用意した