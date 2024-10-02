長谷川博己、出口夏希は巨大名刺を手に登壇し、挨拶した100年以上“猛暑日知らずの街”今年も「エアコンは使っていない」移住の相談は約2倍さらに、夏でもサウナが味わえる“涼しい街”も出口夏希は4日が誕生日とあり、サプライズでケーキと花束が贈られると、この笑顔！「“初心忘るべからず”を23歳も続けていきたい」と抱負を語った