気象庁は、2日午後8時37分に奄美地方に竜巻注意情報を発表しました。 奄美地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意が必要です。 雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意が必要です。 この情報は、2日午後10時40分まで有効です。 ・ ・ ・