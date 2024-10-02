明治安田Ｊ１リーグは２日、大阪市のヨドコウ桜スタジアムで台風の影響で延期されていた第２９節の１試合が行われ、Ｃ大阪がＧ大阪とのダービーを１―０で制した。Ｃ大阪は勝ち点４５とし、９位のまま。５位のＧ大阪は９試合連続勝利なし。