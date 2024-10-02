華麗なるレッドカーペットファッションで注目のゼンデイヤが、ビッグシルエットのジャケットを素肌の上に身に着け、パリで開催されたルイヴィトンのショーに来場した。ほかにも、アリシア・ヴィキャンデルやケイト・ブランシェットらセレブがキャッチされている。【写真】ゴージャスなドレスを纏ったゼンデイヤ（全身ショット）DailyMailによると、現地時間10月1日、ファッションウィークの最終日に行われたショーに、ゼンデイ