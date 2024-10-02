◆第２６回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月２日、大井・ダート２０００メートル、良）今年から大幅な路線改革が行われた３歳ダート３冠の最終戦は牡馬１５頭（ＪＲＡ７、南関東５、他地区３）で争われ、坂井瑠星騎手が騎乗した単勝１番人気でＪＲＡのフォーエバーヤング（栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝ち、交流Ｇ１・２勝目、重賞５勝目を挙げた。今年に入り、サウジダービー、ＵＡＥダービーを連勝