カナリア天体物理学研究所（IAC）のJonay González Hernándezさんを筆頭とする研究チームは、「へびつかい座（蛇遣座）」の方向約6光年先の恒星「Barnard's star（バーナード星）」で太陽系外惑星を発見したとする研究成果を発表しました。研究チームの成果をまとめた論文はAstronomy & Astrophysicsに掲載されています。研究チームが報告した系外惑星は「Barnard b（バーナード星b）」と呼ばれており、最小質量は地