プロレスラーの鈴木みのるが２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。頸髄（けいずい）完全損傷の大ケガとの不屈の闘いを続けている盟友・高山善廣の現状を明かした。この日、高山との笑顔のツーショットを貼り付け、「昨晩、高山とＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡメンバーでＥＭＰＩＲＥ大成功ということで打上げでした」と９月３日に東京・後楽園ホールで行われた高山支援を目的としたチャリティー大会「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡＥＭ