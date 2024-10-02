21:00 ブラジル鉱工業生産指数（8月） 予想N/A前回6.1%（前年比) 21:15 米ADP雇用者数（9月） 予想12.1万人前回9.9万人（前月比) 22:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催会議開会挨拶 23:05 ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議開会挨拶 23:30 米週間石油在庫統計 3日 0:00 ボウマンFRB理事、会議出席 1:15 バーキン・リッチモン